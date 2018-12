Kleider machen Leute

In dieser Sendung dreht sich alles um Mode - und zwar aus verschiedenen Jahrhunderten. Riesenperücken, enge Korsetts, Männer, die Leggings tragen, Schuhe mit erhöhten Sohlen aus Holz: Mode wandelt sich und passt sich stets der Zeit an.



Kostümbildnerin Betty Gerling kennt sich mit Mode aus und zieht Schauspieler im Theater und Film so an, dass es zur Zeit der Geschichte passt. Bei einer kleinen Modenschau im Studio erklärt sie spannende Dinge zur Kleidung aus vergangenen Zeiten.



Reporterkind Lea schlüpft im Kostümfundus des Staatstheaters Mainz in ein Korsett aus dem 19. Jahrhundert und erfährt, warum Frauen in dieser Zeit oft ein Riechsalzfläschchen mit sich trugen.



Die Kandidaten kommen heute aus Herzberg am Harz (Deutschland), Traun (Österreich) und Winterthur (Schweiz).