ZDFtivi | 1, 2 oder 3 - Kunterbunte Natur

Wozu braucht es Totholz im Wald oder ruhige Stellen in Flüssen? Welchen Trick wendet das Veilchen zur Vermehrung an? Die Biologin Scarlett Umlauf erklärt im Studio, warum in der Natur möglichst viele unterschiedliche Lebensformen zusammenleben.