Freunde und Helfer im Einsatz: Es dreht sich alles um die Polizei und ihre vielfältigen Aufgaben. Neben besonderer Technik unterstützen auch Hunde und Pferde die Beamten im Einsatz.



Zu Gast im Studio ist Oliver Hünewinckell. Der Polizeihauptkommissar und Ausbilder zeigt an Elton, wie man Handschellen richtig anlegt. Im Dienst wird er immer von einem zweiten Kollegen aufmerksam begleitet.



Das Reporterkind Eva Maria aus Mainz besucht eine Schule für Polizeipferde und beobachtet, dass hier die Tiere mit Bällen beworfen werden. Wie diese merkwürdige Trainingsmethode die Tiere auf ihre Einsätze bei Fußballspielen und Demonstrationen vorbereitet, erklärt ihr der Ausbilder.



Elton und Piet machen sich als Sonderermittler auf die Spurensuche, um einen Einbruch aufzuklären. Ob die beiden freundlichen Männer mit den dunklen Masken etwas Auffälliges bemerkt haben?



Die Kandidaten kommen aus Winsen in Deutschland, Linz in Österreich und Alexandria in Ägypten.