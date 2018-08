ZDFtivi | 1, 2 oder 3 - Nilgrasratten (5/8)

So heißt die Ratte, weil sie unter anderem in Ländern lebt, durch die der Fluss Nil fließt. Das ist zum Beispiel in den Staaten Ägypten und Sudan der Fall. Dort leben sie in Graslandschaften, in der Steppe oder auf Waldlichtungen. Wenn sie dort gut geschützt sind, bauen sie sich ein Nest an der Oberfläche. Während der Regenzeit fressen sie vor allem Insekten. Weil sie auch Getreide mögen, sind Nilgrasratten bei den Bauern nicht sehr beliebt. Nilgrasratten sind tagaktiv, sie sind scheue Tiere und deshalb nicht als Haustiere geeignet.