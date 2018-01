In dieser Folge geht es um die Welt der Ritter und Burgen. Im Studio geht es ganz schön zur Sache! Zwei Ritter duellieren sich in mittelalterlicher Rüstung. Dr. Raphael Beuing erklärt, warum die Ritter fast immer Rüstungen trugen. Und das, obwohl diese teilweise sehr schwer waren.



Im Mittelalter gab es viele Berufe. Manche davon kennt man heute noch, wie zum Beispiel den Schuhmacher, Bäcker oder auch Schreiner. Aber es gab auch Berufe, die es heute nicht mehr gibt: Was der Plattner gemacht hat, wird Elton klären. Außerdem hat er Reporterkind Eva-Maria losgeschickt, um die Frage zu beantworten, wie die Ritter früher auf ihrer Burg aufs Klo gegangen sind.