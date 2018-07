Das größte Land der Welt ist dieses Jahr Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Grund genug für Elton, hier etwas genauer hinzugucken und auf einige Besonderheiten von Russland einzugehen.



St. Petersburg ist genauso Austragungsort der Spiele wie Moskau. Und während in St. Petersburg "Weiße Nächte" gefeiert werden, stehen in einer Moskauer U-Bahn-Station Hunde mit leuchtenden Schnauzen. Warum das so ist, sollen die Kandidaten im Studio herausfinden.



In Russland leben viele Tiere, die man hier nicht vermutet. Aber stimmt es, dass es hier auch Löwen, Kamele und Tiger gibt? Einer der größten Seen liegt in Russland. Im Baikalsee sorgt ein besonderes Ökosystem für hohe Wasserqualität. Dabei spielen Tiere eine besondere Rolle. Aber welche? Elton und Piet wollen einen Film über Russland drehen, haben aber das Flugticket für die Reise vergessen. Ob man nicht auch in Köln so tun könnte, als wäre man in Russland?