Was gibt es Schöneres, als im Sommer den ganzen Tag am Strand zu verbringen? Aber wie ist eigentlich der feine Sand entstanden, auf dem man so gut liegt? Warum gibt es Strände aus Kies?



Zu Gast im Studio ist Christoph Schulz. Er engagiert sich dafür, dass nicht noch mehr Plastikmüll die Strände weltweit verschmutzt. Denn das Plastik landet irgendwann auch im Körper der Menschen. Wie kommt der Plastikmüll in unseren Körper?



Der Künstler Andres Amador aus Kalifornien macht den Strand zu seiner Leinwand. Mit einem Rechen oder mit einer Harke ritzt er wunderschöne Bilder in den Sandstrand. Dabei muss er sich nach etwas Bestimmtem richten. Ob die Größe der Sandkörner wirklich eine entscheidende Rolle spielt? Piet und Elton versuchen, Dinge aus Sand zu verkaufen. Ob ihr Spezialrezept für Sanddornsaft wirklich so gut schmeckt, wie sie versprechen?