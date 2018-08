ZDFtivi | 1, 2 oder 3 - Bananenschnecke (2/7)

Die Bananenschnecke ist eine Nacktschnecke, die meistens gelb ist. Genau wie eine Banane ist sie jedoch manchmal auch leicht grünlich, braun oder dunkelbraun. Sie lebt in Nordamerika und fühlt sich auf dem Boden in feuchten Wäldern am wohlsten.