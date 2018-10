Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hurrikan, Taifun und Tornado? In dieser Sendung dreht sich alles um spannende Spiralen, Winde und Strudel in der Natur.



Wirbelsturmexperte Philip Häusser klärt auf und bringt sogar einen kleinen, feurigen Wirbelsturm mit ins Studio. Elton geht der Frage nach, wie größere Wasserstrudel in der Natur entstehen und warum der wachsenden Schnecke ihr Schneckenhaus nie zu klein wird.



In einer Badewanne im Studio macht Piet einen Apfelstrudel der besonderen Art.



Elton versucht sich im Pirouettendrehen und beauftragt Reportkind Hala, in einem Rollkunstverein herauszufinden, was dafür die beste Technik ist.



Die Kandidaten kommen heute aus Vohenstrauß in Deutschland, Klagenfurt in Österreich und Gargazon in Italien.