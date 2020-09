Michels Mutter setzt Kirschwasser an. Als Michel diese Kirschen an die Tiere verfüttert, passiert etwas ganz Seltsames: Schon bald lacht der Hahn, torkelt Michels Schwein und die Hühner fallen reihenweise in Ohnmacht.

