Pippi, Annika und Tommy besuchen den Rummelplatz. Pippi zeigt am Schießstand, was sie kann und tritt gegen den starken August, den stärksten Mann der Welt, an. Wer ihn im Ringkampf bezwingt, soll eine Geldprämie vom Direktor bekommen.

