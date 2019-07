Pippi restauriert einen alten Kahn, um mit ihm in See zu stechen. Tommy und Annika sind mit von der Partie. Auf einer einsamen Insel vertreiben sie sich die Zeit als "Piraten in der Südsee".

Beitragslänge: 27 min Datum: 14.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.08.2019, in Deutschland