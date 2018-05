Noch 2 Tage

ZDFtivi | Bibi Blocksberg - Eine wilde Kanufahrt

Bibi will mit Marita und ihrem Vater Bernhard eine Kanufahrt machen. An der Kanustation treffen die drei überraschend auf einen Jugendfreund Bernhards und dessen Sohn Nicki. Doch Kanu fahren ist gar nicht so einfach, wie Bernhard und Nicki feststellen.