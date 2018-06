ZDFtivi | Bibi und Tina - Das große Wettreiten

Der Graf veranstaltet einen Geländeritt vom Marienhof zu Schloss Falkenstein. Bibi, Tina und Alex trainieren deshalb, was das Zeug hält. Doch Alexanders Großcousin Adalbert will die drei am Trainieren hindern - mit allen Mitteln.