ZDFtivi | Bibi und Tina - Der Pferdeflüsterer

Während eines kräftigen Gewitters schlägt ein Blitz in Sabrinas Nähe ein. Sie ist völlig verschreckt und lässt Bibi nicht mehr an sich heran. Bibi versucht, Sabrina zu helfen und heuert einen Pferdeflüsterer an - doch dieser hat andere Absichten.