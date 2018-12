ZDFtivi | Bibi und Tina - Tante Paula auf dem Schloss

Als der Graf übers Wochenende verreist, bietet Tante Paula an, Schloss und Kinder zu hüten. Voll Enthusiasmus will sie den Kindern bei Turniervorbereitungen helfen, richtet allerdings nur Chaos an. Die Kinder schmieden einen Plan, sie wieder loszuwerden.