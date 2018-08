Noch 2 Tage

ZDFtivi | Bing - Das sprechende Taxi

Bing und Sula spielen mit einem Spielzeug-Taxi, in das man sich setzen kann. Es redet sogar und gibt Befehle. Doch müssen Bing und Sula wirklich befolgen, was das sprechende Taxi sagt? Es wiederholt sich ständig und will, dass sie schneller fahren.