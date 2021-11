Klein Clanger fängt mit seinem Netz sieben runde Steine in Regenbogen-Farben. Sie passen in eine goldene Scheibe, die das Blechhuhn findet. Was bringt das Wunderrad zum Leuchten?

Videolänge: 11 min Datum: 18.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.12.2021, in Deutschland Video herunterladen