Klitzeklein Clanger erfährt , dass irgendetwas erwartet wird. Aber niemand will ihr sagen, was es ist. Sie ist enttäuscht. Am Ende wartet aber eine große Überraschung auf sie.

