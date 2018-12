ZDFtivi | Club der magischen Dinge - Zeit des Abschieds

Das DMI hat beschlossen, dass Kyra ihre Orb-Kräfte verlieren soll. Kyra befürchtet, dabei ihre magischen Kräfte und auch all ihre Erinnerungen an die magische Welt zu verlieren. So verabschiedet sie sich nach und nach von all ihren Weggefährten.