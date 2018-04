Exklusiv

ZDFtivi | Dance Academy - Rückblick: Folge 68

Tara besucht ihre ehemalige Lehrerin Miss Raine in Texas. Dort lebt auch Ben, der, was niemand der Freunde bisher wusste, in der Zwischenzeit einen Leukämie-Rückfall erlitten hatte. Heimlich choreographieren die beiden einen Tanz.