ZDFtivi | Dance Academy - Rückblick: Folge 28

Taras Traum ist es, eines Tages in der National Ballett-Companie zu tanzen. Deshalb schwärmt sie auch für die junge Ballerina Saskia Duncan, jüngste Solotänzerin in der Geschichte der Companie. Tara sucht ihre Nähe und besucht ihre Vorstellungen in der …