ZDFtivi | Dance Academy - Rückblick: Folge 42

Erzähle ein entscheidendes Erlebnis aus deiner Biografie, so lautet die Aufgabe: Tara flieht in eine Blümchenwelt. Christian wühlt in düsteren Gedanken über seine Kindheit, die dadurch geprägt war, dass der Vater die Familie verlassen hat.