In einem Streit mit den Affen fällt Balu eine Melone auf den Kopf, so dass ein Stück Melone in Form einer Krone auf seinem Haupt zurückbleibt. Balu hat einen Gedächtnisverlust und hält sich nun für den König des Dschungels.