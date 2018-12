ZDFtivi | Das Dschungelbuch - Die verlorene Stimme

Shir Khan verfolgt die Äffin Mascha und treibt sie in die Enge. Aus lauter Verzweiflung brüllt sie Shir Khan an. Als der zurückbrüllen will, kommt nur ein leises Geräusch heraus. Shir Khan hat seine Stimme verloren: Die Tiere haben keine Angst mehr vor …