Mascha bläst auf einem Schilfblatt und ahmt damit einen Pfauenschrei nach. So will sie einen Pfau fangen und sich aus den Federn ein Bett bauen. Der Pfau Pula geht ihr in die Falle.

Beitragslänge: 10 min Datum: 30.07.2019 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.10.2019, in Deutschland