ZDFtivi | Das erste Mal ... Asien! - Arm und Reich (5/5)

Das Leben von Kindern in Indonesien kann sich sehr unterscheiden. In reicheren Familien haben Kinder die Chance, gute Schulen zu besuchen. Die Hälfte der indonesischen Bevölkerung lebt aber in Armut. Viele Kinder können keine Schule besuchen und einige müssen hart arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen.