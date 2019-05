ZDFtivi | Das erste Mal ... Asien! - Happy Birthday (7/7)

Wusstest du, dass in Korea alle Menschen ein Jahr älter sind als bei uns? Hier werden nämlich die neun Monate, die ein Baby im Bauch seiner Mutter verbringt, zum Alter des Kindes dazugerechnet. Die Babys sind bei der Geburt also ein Jahr alt! Außerdem wird man nicht zu seinem Geburtstag, sondern zum Jahreswechsel ein Jahr älter. Wenn ein Kind am 31. Dezember geboren wird, ist es am 1. Januar also schon zwei Jahre alt.