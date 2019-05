ZDFtivi | Das erste Mal ... Asien! - Tsunami 2004 (7/7)

2004 schaute die ganze Welt auf Asien. Eine Riesenwelle verwüstete Teile von Asien und auch Afrika. Diese durch mehrere Erdbeben ausgelöste Welle nennt man Tsunami. In Thailand waren viele Orte betroffen, an denen Menschen aus der ganzen Welt Urlaub machen. Seit der Welle gibt es überall an den Stränden Warnschilder und Wegweiser, wo und wie man sich in Sicherheit bringen kann.