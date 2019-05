ZDFtivi | Das erste Mal ... Asien! - Starke Gegensätze (1/5)

In Vietnam unterscheidet sich die Lebenssituation der Menschen extrem. Das Leben in den modernen Städten gleicht dem bei uns in Deutschland. Auf dem Land leben die Menschen aber unter sehr einfachen Bedingungen. Außerdem müssen viele Menschen in Vietnam mit wenig Geld auskommen.