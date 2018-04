ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Deutschlands Nachbarn (3/6)

Deutschland hat insgesamt neun Nachbarstaaten. Im Norden grenzt Deutschland an Dänemark, im Nordosten an Polen, im Osten an Tschechien, im Südosten an Österreich, im Süden an die Schweiz, im Südwesten an Frankreich, im Westen an Luxemburg und Belgien, und im Nordwesten an die Niederlande. Damit ist Deutschland das Land mit den meisten europäischen Nachbarstaaten. Die längste Grenze teilt Deutschland mit Österreich.