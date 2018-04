ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Napoleon (7/7)

Napoleon war in der französischen Revolution, in der die Monarchie in Frankreich abgeschafft wurde, militärischer General. Nach der geglückten Revolution legte Napoleon eine steile Karriere in der französischen Armee hin. 1804 ernannte Napoleon sich zum Kaiser von Frankreich und war ein mächtiger Herrscher, der plante, ganz Europa zu erobern. Bei der Schlacht in Waterloo in 1815 wurde Napoleon jedoch geschlagen und von den Briten verbannt.