ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Leprechauns (6/7)

Leprechauns: so heißen die irischen Kobolde, die in der keltischen Mythologie ihren Ursprung haben. Der Sage nach sind sie winzig kleine Naturgeister, die ihr Gold in Töpfen am Ende eines Regenbogens aufbewahren. In Dublin gibt es sogar ein ganzes Museum nur über die kleinen Kerle: das "National Leprechaun Museum".