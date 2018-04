ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Amsterdam (2/7)

Amsterdam ist die Hauptstadt und die größte Stadt der Niederlande und zieht jedes Jahr mehr als 3,5 Millionen Touristen an. In der Stadt gibt es viel zu sehen: Kanäle, sogenannte Grachten, durchziehen das Zentrum Amsterdams in Ringen, überbrückt von vielen Brücken. Mit dem Boot kann man daher die Stadt erkunden.