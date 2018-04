ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Das Land der tausend Seen ... (9/9)

... so wird Finnland manchmal genannt. Es sind sogar weit über tausend, nämlich über 187.000! Nicht immer spiegelt sich die Sonne so schön auf der Wasseroberfläche wie auf diesem Bild, denn im Winter hat man in Finnland nur etwa vier Stunden Licht pro Tag. Dafür gibt es im Sommer die sogenannten "weißen Nächte", in denen die Sonne gar nicht untergeht.