ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Das Jani-Fest (8/8)

In der Nacht zum 21. Juni wird das Jani-Fest gefeiert. Man zelebriert die Sommersonnenwende, also den Beginn des Sommers und freut sich über die immer länger werdenden Tage. In Lettland ist das der bedeutendste Feiertag des Jahres und noch wichtiger als Weihnachten oder Ostern.