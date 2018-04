ZDFtivi | Das erste Mal ... Europa! - Armut (6/8)

Obwohl die Wirtschaft Rumäniens wächst, ist das Land immer noch eines der ärmsten in Europa. Vor allem das Volk der Roma lebt in besonders dürftigen Verhältnissen und manche Familien müssen sogar von dem leben, was sie in Abfällen finden.