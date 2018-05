ZDFtivi | Das erste Mal ... USA! - Louisa und Philipp in San Francisco und Los Angeles (extra lang)

Louisa und Philipp checken in San Francisco, wie das typische Schulleben in einer High School aussieht. In LA erleben sie nicht nur Positives: An der Grenze zu Mexiko treffen sie auf ein Mädchen, das ihre Verwandten nur durch einen Zaun zu sehen bekommt.