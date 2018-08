ZDFtivi | Das Haustiercamp - Folge 8, Staffel 2

Die Mädchen müssen ein Pony in nur einer halben Stunde waschen, trocknen und eincremen. Die Jungen müssen zwei kleine Küken an die Frettchen verfüttern. Bei einem Rollentausch erfahren die Campkids schließlich am eigenen Leib, wie es Zirkustieren ergeht.