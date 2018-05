Wer kennt diese Situation nicht: Bettelnde Kinder in der Kleintierabteilung der Zoofachhandlung. Nur allzu schnell hat man sich ein Haustier besorgt: Nicht nur aus der Zoohandlung, sondern vermehrt auch aus dem Internet oder von unseriösen Händlern. Die Auswahl an Tieren und Tierarten ist groß. Wir suchen in den Tieren einen besten Freund, einen Spielgefährten, einen Beschützer und vergessen dabei leider nur allzu oft, was wir Menschen für die Tiere sein sollten: Eine Vertrauensperson; jemand, auf den sie sich Tag und Nacht verlassen können; jemand, der sie versteht und Futter und Wasser bereitstellt.