Quelle: ZDF

Der Gnadenhof ANIMAL SPIRIT, auf dem die Tiere leben, liegt in Oberösterreich an der Grenze zu Deutschland. Auf dem Hof leben fast 300 ehemalige Nutztiere, die in ihrem vorherigen Leben gequält wurden oder geschlachtet werden sollten. Die Tiere wurden gerettet und auf dem Hof untergebracht. Ziel ist es, den in Not geratenen Tieren für ihr restliches Leben ein tiergerechtes Zuhause zu geben.