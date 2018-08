Melanies Antwort: Es kommt drauf an, wo die Wohnung ist. Hast du Parks in der Nähe und Wälder, wo der Hund auch mal rennen und laufen kann? In einigen Städten muss man in extra Hundeauslaufgebiete gehen, damit man den Hund von der Leine lassen darf. Wichtig ist, dass der Hund mindestens dreimal am Tag einen langen Spaziergang bekommt. Hunde brauchen viel frische Luft, Bewegung und auch Kontakt zu anderen Hundefreunden.