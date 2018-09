Nein, ein Kaninchen sollte niemals alleine gehalten werden! Sie leben in der Natur in engen Familienverbänden und können nur mit anderen Kaninchen gemeinsam glücklich sein. Wenn du Männchen und Weibchen zusammen hältst, solltest du unbedingt das Männchen kastrieren lassen, damit es keinen Nachwuchs gibt. In Tierheimen warten so viele Kaninchen auf ein neues Zuhause, da sollte man selbst auf gar keinen Fall welche züchten.