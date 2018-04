Der Hauptanteil der Nahrung besteht aus leicht verdaulichem Fleisch. In gutem Fertigfutter mit einem hohen Fleischanteil ist alles enthalten, was eine Katze benötigt. Auf keinen Fall rohes Fleisch füttern - das kann gefährlich sein! Zum Trinken gibst du täglich frisches Wasser in einen schweren Trinknapf. Bitte keine Milch, die ist sehr ungesund für Katzen. Und auch keine "Leckerlis". Gib ihnen lieber ein paar Stückchen Trockenfutter!