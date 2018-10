Die Tiere in den Tierheimen werden zwar grundsätzlich gut versorgt, aber die Mitarbeiter haben nicht so viel Zeit, sich um jedes einzelne Tier zu kümmern. Daher bieten viele Tierheime an, dass man zu bestimmten Zeiten in der Woche mit den Hunden Gassi gehen kann. So kann man den Hunden eine echte Freude machen. Auch Katzen kann man oft einfach für einige Zeit streicheln und mit ihnen spielen. Das bedeutet diesen Tieren sehr viel.