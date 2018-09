Melanies Antwort: Jungtiere, die weniger als 200 Gramm wiegen, sollten in einer Schutzhütte gehalten werden, weil das Freiland für sie zu offen und gefährlich ist - auch in Bezug auf Fressfeinde. Wenn die Tiere mehr als 200 Gramm wiegen, dürfen sie ins Freigehege gebracht werden. Trotzdem sollten sie noch Zugang zur Schutzhütte haben. Das Dach der Hütte sollte je nach Wetterlage offen sein, so dass die Sonne hineinscheinen kann. Des Weiteren muss sie beheizt und beleuchtet werden.