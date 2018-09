Haustierinfo Wellensittich

Der Käfig für zwei Wellensittiche sollte mindestens 100 x 50 x 80 Zentimeter groß sein. Je größer, desto besser. Eigentlich fliegen diese Tiere viele Kilometer am Tag. Sie wollen nicht in einem kleinen Käfig eingesperrt sein. Der Käfig sollte so groß wie möglich sein, aber zumindest sollten die Vögel darin eine kurze Strecke fliegen können. Vorsicht: Bei offenen oder gekippten Fenstern fliegen die Wellensittiche weg! Giftpflanzen dürfen nicht im Raum sein. Am besten ist es, wenn der Käfig nur zum Fressen und Trinken da ist. Alternativ ist eine Voliere geeignet, also ein großer, hoher, am Boden stehender Käfig.