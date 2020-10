Wenn die Tage kürzer werden

und oft grau und neblig sind.

Gibt’s ein Fest, da geht’s ums Gruseln.

Darauf freut sich jedes Kind!



Hexenmädchen – Mumienjungs

Kommt doch her! Her zu uns!



Hex-hex-Halloween,

Gruseln macht doch Spaß!

Hex-hex-Halloween,

wir geben richtig Gas!

Wir warten im Versteck,

das gibt nen Riesenschreck!

Ja, an Hex-hex-Halloween passiert unheimlich was!



Lauter bissige Vampire

zeigen ihre Zähne her.

Und man hört ein leises Heulen – Aahuhh…

Das ist nicht die Feuerwehr!

Ein Werwolf heult den Vollmond an.

Und zieht uns mit in seinen Bann!



(Hexspruch: Eene meene Geisterheer, Skelette tanzen vor uns her – Hex-hex!)



Hex-hex-Halloween,

Gruseln macht doch Spaß!

Hex-hex-Halloween,

wir geben richtig Gas!

Wir warten im Versteck,

das gibt nen Riesenschreck!

Ja, an Hex-hex-Halloween passiert unheimlich was!



Hex-hex-Halloween,

Hex-hex-Halloween,



Hex-hex-Halloween,

Gruseln macht doch Spaß!

Hex-hex-Halloween,

wir geben richtig Gas!

Wir warten im Versteck,

das gibt nen Riesenschreck!

Ja, an Hex-hex-Halloween passiert unheimlich was!



Hex-hex-Halloween,

Ja, an Hex-hex-Halloween macht Gruseln Riesenspaaaß!!!