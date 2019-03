ZDFtivi | Dein Song - Bandproben auf Ibiza

Isabel muss sich auf Ibiza entscheiden. Singt sie auf Englisch oder auf Deutsch? Merle nimmt einen zweiten Anlauf, um mit der Band auf Ibiza zu arbeiten. Sie hat den Text ihres Songs "Enough" überarbeitet. Giulio weiß, was er will und brieft die Band.