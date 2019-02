ZDFtivi | Dein Song - Auftritte von Merle, Lily und Raphaela

Die Songs der Kandidaten beinhalten alle möglichen Stilrichtungen und Genres. Merles Song "Enough" ist ziemlich jazzig, Lilys Song "Give it a try" klingt stark nach Irish Folk und Raphaela hat für ihre Mutter einen Schlager geschrieben.